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19:15, 27 февраля 2019 158
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Мэрия пообещала оказать помощь пострадавшему от глыбы льда мальчику

Мэрия пообещала оказать помощь пострадавшему от глыбы льда мальчику

Администрация пообещала оказать помощь пострадавшему от глыбы льда мальчику Об этом RZN.info сообщили в мэрии.

«Замглавы Елена Сорокина встретилась с матерью пострадавшего ребенка и заверила, что им будет оказана соответствующая поддержка», — отметили в пресс-службе.

Также представители уточнили, что здание, которое находится в собственности Филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, обслуживается самостоятельно.

Кроме того, по поручению и.о. главы администрации Сергея Карабасова, представители префектур проведут внеплановую проверку кровель во всех районах областного центра.

Напомним, сосулька рухнула на мальчика с крыши дома №44/3 на улице Семинарской. Пострадавшего доставили в приемный покой областной детской больницы.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ.

Директор филиала петербургского университета путей Алексей Шибаев рассказал подробности инцидента.

Также появилось видео с места ЧП.


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