Жители Рязанского района пожаловались депутату Госдумы на свалку в карьере

В понедельник, 25 февраля, член фракции «Единая Россия» в Госдуме Елена Митина провела личный прием граждан.
Участники встречи обсудили вопросы, связанные с пенсионной реформой, реализацией партийного проекта «Городская среда» и программой поддержки местных инициатив, переселением из ветхого и аварийного жилья.
Жители Рязанского района пожаловались на свалку отходов в бывшем карьере по добыче глины около села Высокое.
«По нашей дороге в сторону карьера регулярно курсируют грузовики с различным мусором. Выяснилось, что они отвозят отходы на территорию бывшего карьера. Обратившись в различные инстанции, конкретного ответа на свой вопрос — законно ли это — мы не получили», — уточнили заявители.
По их словам, по данным структурного подразделения АО «Центральное ПГО территориальный центр «Рязань-геомониторинг», на отработанном карьере залегает два незащищенных водоносных горизонта.
«Верхний используется местным населением с помощью колодцев для питьевых и бытовых нужд, а нижний для централизованного водоснабжения. Кроме того, земельный участок располагается в водоохранной зоне реки Плетенка», — подчеркнули рязанцы.
Елена Митина пообещала помочь жителям Рязанского района разобраться в этом вопросе и отправить депутатские запросы в профильные ведомства.
По всем другим обращениям парламентарий дала подробные разъяснения.