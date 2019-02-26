Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:56, 26 февраля 2019 770
 0    0

Жители Рязанского района пожаловались депутату Госдумы на свалку в карьере

Жители Рязанского района пожаловались депутату Госдумы на свалку в карьере

В понедельник, 25 февраля, член фракции «Единая Россия» в Госдуме Елена Митина провела личный прием граждан.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с пенсионной реформой, реализацией партийного проекта «Городская среда» и программой поддержки местных инициатив, переселением из ветхого и аварийного жилья.

Жители Рязанского района пожаловались на свалку отходов в бывшем карьере по добыче глины около села Высокое.

«По нашей дороге в сторону карьера регулярно курсируют грузовики с различным мусором. Выяснилось, что они отвозят отходы на территорию бывшего карьера. Обратившись в различные инстанции, конкретного ответа на свой вопрос — законно ли это — мы не получили», — уточнили заявители.

По их словам, по данным структурного подразделения АО «Центральное ПГО территориальный центр «Рязань-геомониторинг», на отработанном карьере залегает два незащищенных водоносных горизонта.

«Верхний используется местным населением с помощью колодцев для питьевых и бытовых нужд, а нижний для централизованного водоснабжения. Кроме того, земельный участок располагается в водоохранной зоне реки Плетенка», — подчеркнули рязанцы.

Елена Митина пообещала помочь жителям Рязанского района разобраться в этом вопросе и отправить депутатские запросы в профильные ведомства.

По всем другим обращениям парламентарий дала подробные разъяснения.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:50, 26 февраля 2019
В загородном поселке «Снегири» завершается конкурс на лучшие названия улиц
13:43, 26 февраля 2019
В Рязани прошел бизнес-форум по продажам и маркетингу
13:25, 26 февраля 2019
Скопинская и ухоловская администрации купят по легковушке
12:56, 26 февраля 2019
Жители Рязанского района пожаловались депутату Госдумы на свалку в карьере
12:50, 26 февраля 2019
Кемеровчанка купила конфеты со стразами
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 часа назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч 2

Этот обзор расскажет, где есть оптимальный бизнес-ланч, куда можно пойти с понедельника по пятницу.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 25 932
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
16:16, 17 февраля 2019 20 666
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
21:08, 16 февраля 2019 18 843
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
12:13, 16 февраля 2019 17 484
В минздраве рассказали о состоянии сбитой в Шлаковом рязанки 5
12:01, 24 февраля 2019 17 023
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум