В Рыбное для сбора отходов приедет экомобиль. Местная администрация договорилась о сотрудничестве с «Экологическим рязанским альянсом», пишет издательство «
Первая акция по раздельному сбору мусора запланирована на 3 марта. С 10:00 до 10:45 сдать отходы можно будет по адресу: улица Большая, 8-б, а с 11:00 до 12:00 — по адресу: улица Ленина, 4.
Экомобиль примет ПЭТ-бутылки из-под напитков и бытовой химии. Пластиковые бутылки необходимо сполоснуть и смять. Также можно сдать макулатуру, стекло и металл. Все нужно разложить по разным пакетам.
Отмечается, что упаковка TetraPack макулатурой не является и сдается отдельно как многослойная упаковка.
Предполагается, что такие акции станут регулярными.