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10:08, 26 февраля 2019 447
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В Рыбное для сбора отходов приедет экомобиль

В Рыбное для сбора отходов приедет экомобиль

Фото: Издательство «Пресса»

В Рыбное для сбора отходов приедет экомобиль. Местная администрация договорилась о сотрудничестве с «Экологическим рязанским альянсом», пишет издательство «Пресса».

Первая акция по раздельному сбору мусора запланирована на 3 марта. С 10:00 до 10:45 сдать отходы можно будет по адресу: улица Большая, 8-б, а с 11:00 до 12:00 — по адресу: улица Ленина, 4.

Экомобиль примет ПЭТ-бутылки из-под напитков и бытовой химии. Пластиковые бутылки необходимо сполоснуть и смять. Также можно сдать макулатуру, стекло и металл. Все нужно разложить по разным пакетам.

Отмечается, что упаковка TetraPack макулатурой не является и сдается отдельно как многослойная упаковка.

Предполагается, что такие акции станут регулярными.


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