Супруги из Ряжска долгое время похищали деньги пенсионерки из Ухты

Супружескую пару из Ряжска подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила
Установлено, что муж и жена на протяжении длительного времени под различными предлогами похищали деньги у пенсионерки из Ухты, например, под видом компенсации за ранее приобретенные БАДы. Таким образом мошенники получили более 2,5 миллиона рублей.
В доме подозреваемых обнаружили 15 мобильных телефонов, около 30 сим-карт, 10 банковских карт и тетради с записями потенциальных потерпевших.
В отношении супругов возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Их арестовали и отправили в Республику Коми для дальнейшего расследования. Правоохранители выяснят, причастны ли подозреваемые к другим преступлениям.