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9:51, 26 февраля 2019 411
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Супруги из Ряжска долгое время похищали деньги пенсионерки из Ухты

Супруги из Ряжска долгое время похищали деньги пенсионерки из Ухты

Супружескую пару из Ряжска подозревают в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что муж и жена на протяжении длительного времени под различными предлогами похищали деньги у пенсионерки из Ухты, например, под видом компенсации за ранее приобретенные БАДы. Таким образом мошенники получили более 2,5 миллиона рублей.

В доме подозреваемых обнаружили 15 мобильных телефонов, около 30 сим-карт, 10 банковских карт и тетради с записями потенциальных потерпевших.

В отношении супругов возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Их арестовали и отправили в Республику Коми для дальнейшего расследования. Правоохранители выяснят, причастны ли подозреваемые к другим преступлениям.


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