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11:27, 26 февраля 2019 291
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Рязанец выгрузил «ГАЗель» снега на дорогу 1

Рязанец выгрузил «ГАЗель» снега на дорогу

Рязанец выгрузил «ГАЗель» снега на дорогу. Фотографию опубликовали в Instagram Rzn_life.

Машина остановилась на улице Белинского. На снимке видно, как мужчина разгружал снег лопатой.


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