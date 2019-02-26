Появились фото с места гибели двух мужчин на пожаре в Ряжском районе

Появились фото с места
О происшествии в скорую сообщил сосед пострадавших.
Местный фельдшер констатировала смерть хозяев дома и вызвала полицию и службу МЧС.
В доме нашли тела отца 68 лет и его 40-летнего сына. Приоритетной версией их гибели остается отравление продуктами горения.
Комната отапливалась с помощью электрической плиты и находилась между кроватями, на которых отдыхали погибшие.
Предположительно, тление началось там, где находился электроприбор. Общая площадь возгорания составила не более квадратного метра.
«Я пришел к ним в гости, наверное, около 23 часов. Постучал в окно. Вижу, в трех окнах горит свет, заметил дым. Сначала выбил окно, начал звать хозяев. Никто не ответил. Тогда я вышиб дверь в террасу и вбежал внутрь. Они лежали без движения. Потрогал — оба закостеневшие, пульса нет. Сразу позвонил в скорую», — рассказал сосед погибших.
Все обстоятельства произошедшего