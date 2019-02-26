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14:32, 26 февраля 2019 618
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Появились фото с места гибели двух мужчин на пожаре в Ряжском районе

Появились фото с места гибели двух мужчин на пожаре в Ряжском районе

Фото: Издательство «Пресса»

Появились фото с места гибели двух мужчин на пожаре в Ряжском районе. Снимки опубликовало ИД «Пресса».

О происшествии в скорую сообщил сосед пострадавших.

Местный фельдшер констатировала смерть хозяев дома и вызвала полицию и службу МЧС.

В доме нашли тела отца 68 лет и его 40-летнего сына. Приоритетной версией их гибели остается отравление продуктами горения.

Комната отапливалась с помощью электрической плиты и находилась между кроватями, на которых отдыхали погибшие.

Предположительно, тление началось там, где находился электроприбор. Общая площадь возгорания составила не более квадратного метра.

«Я пришел к ним в гости, наверное, около 23 часов. Постучал в окно. Вижу, в трех окнах горит свет, заметил дым. Сначала выбил окно, начал звать хозяев. Никто не ответил. Тогда я вышиб дверь в террасу и вбежал внутрь. Они лежали без движения. Потрогал — оба закостеневшие, пульса нет. Сразу позвонил в скорую», — рассказал сосед погибших.

Все обстоятельства произошедшего установят следователи.


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