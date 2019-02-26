В этом году на лесных пожарах в регионе будут работать больше 500 единиц техники

Николай Любимов утвердил сводный план тушения лесных пожаров в Рязанской области в 2019 году. Об этом сообщил
План ежегодно разрабатывается для сотрудничества между лесопожарными формированиями министерства природопользования Рязанской области, Окского биосферного заповедника, Национального парка «Мещера», лесничествами, арендаторами лесных участков, пожарными частями ГУ МЧС России по Рязанской области.
Документ согласовали с департаментом лесного хозяйства по ЦФО, «Авиалесоохраной» и Федеральным агентством лесного хозяйства.
По плану к работам привлекут 525 единиц техники пожаротушения и 757 человек личного состава.
На 15% увеличили количество сил и средств спецучреждений, которые привлекаются для межрегионального маневрирования.
Кроме того, создан резерв пожарной техники, противопожарного снаряжения, инвентаря и горюче-смазочных материалов.