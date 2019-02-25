В Рязани откроют бюст Герману Аляскинскому

В 2020 году в Рязани на Аллее путешественников откроют бюст святому Герману Аляскинскому. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Автором монумента из композитных материалов станет рязанский скульптор Олег Седов.
Сейчас на Аллее путешественников стоят бюсты Лаврентия Загоскина, Александра Авинова, Василия Головнина, Петра Семенова-Тян-Шанского.
Напомним, осенью прошлого года в Окском заповеднике
Справка:
Герман Аляскинский (Егор Попов) родился в 1751 году в Кадоме. Он был руководителем русской духовной миссии на острове Кадьяк и окрестил тысячи местных жителей. Его имя сохранилось в географических названиях, наименованиях церквей и семинарии, а также в устных преданиях алеутов.
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