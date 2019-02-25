Иностранец пытался дать взятку сотруднице рязанской полиции. Об этом
53-летний гражданин Киргизии более двух недель жил в России незаконно. Он хотел передать майору полиции восемь тысяч рублей за отказ от составления административного протокола.
Начальник отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД «Касимовский» сообщила об этом руководству отдела. Оперативники задержали злоумышленника. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 291.2 УК («Мелкое взяточничество»). Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо до года тюрьмы.