В воскресенье, 24 февраля, на пожаре в Сасове погиб 51-летний мужчина. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, горящую квартиру на улице Октябрьской
Причину возгорания и ущерб устанавливают.
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В воскресенье, 24 февраля, на пожаре в Сасове погиб 51-летний мужчина. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, горящую квартиру на улице Октябрьской
Причину возгорания и ущерб устанавливают.
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Экскурсию для гостей провели сами школьники, которые познакомили собравшихся с уютными учебными классами, актовым и хореографическим залами и фотостудией.