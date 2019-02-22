В Рязани осудили водителя, сбившего насмерть рабочего на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.
29-летний рабочий скончался на месте до приезда «скорой». Согласно проведенной экспертизе, причиной смерти стала кровопотеря, обусловленная открытой черепно-мозговой травмы с разрушением костей черепа и частичной утратой головного мозга.
Второй пострадавший выжил. Ему диагностировали шейно-головную травму, рану локтевого сустава, отек тканей.
Суд признал водителя виновным по части 3 статьи 264 УК РФ и назначил ему два года колонии-поселения.