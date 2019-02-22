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9:40, 22 февраля 2019 189
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В Рязани осудили водителя, сбившего насмерть рабочего на Московском шоссе

В Рязани осудили водителя, сбившего насмерть рабочего на Московском шоссе

В Рязани осудили водителя, сбившего насмерть рабочего на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московского района.

ДТП произошло 24 июля 2018 года на 182-м километре трассы М-5. 52-летний рязанец двигался на грузовике Iveco с превышением скорости. Он сбил двоих рабочих, ремонтировавших дорогу. Затем фура продолжила движение по инерции и врезалась в автомобиль дорожной службы.

29-летний рабочий скончался на месте до приезда «скорой». Согласно проведенной экспертизе, причиной смерти стала кровопотеря, обусловленная открытой черепно-мозговой травмы с разрушением костей черепа и частичной утратой головного мозга.

Второй пострадавший выжил. Ему диагностировали шейно-головную травму, рану локтевого сустава, отек тканей.

Суд признал водителя виновным по части 3 статьи 264 УК РФ и назначил ему два года колонии-поселения.


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