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10:01, 22 февраля 2019 149
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Салон оптики Mon View предлагает консультацию офтальмолога и широкий выбор оправ для детей

Салон оптики Mon View предлагает консультацию офтальмолога и широкий выбор оправ для детей

В салоне оптики Mon View представлен широкий выбор оправ для детей. На некоторые модели действует скидка в 20 и 25 процентов.

Примерить солнцезащитные очки, а также подобрать линзы с диоптриями юные рязанцы могут в салоне по адресу: улица Введенская, 80.

Здесь же ведет прием детский врач-офтальмолог.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (491) 293-77-52.


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