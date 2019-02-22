Рязанский колбасный цех оштрафовали на 300 тысяч за нарушения

В Рязанской области за нарушения оштрафовали цех по производству колбасных изделий «Три крестьянина». Об этом сообщил сайт управления Россельхознадзора по Рязанской области.
Производство располагается в деревне Зеленинские дворики Рыбновского района. На стенах в помещении цеха нашли выбоины и трещины, потолок здания осыпается.
Моечная там также была не оборудована. Стеллажи в холодильнике не были «приведены в состояние, позволяющее проводить качественную мойку и дезинфекцию».
В производственном помещении не были установлены измерительные приборы для регистрации параметров микроклимата, а также умывальники для мытья рук сотрудников.
Кроме того, организация не представила документы, подтверждающие соответствие питьевой воды, используемой в процессе производства, требованиям ГОСТов.
На предприятии не использовались процедуры для контроля над качеством пищевой продукции.
Организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Как отмечает управление, в августе 2018 года предприятие уже закрывали на семь суток.