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15:58, 22 февраля 2019 198
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Рязанский колбасный цех оштрафовали на 300 тысяч за нарушения

Рязанский колбасный цех оштрафовали на 300 тысяч за нарушения

В Рязанской области за нарушения оштрафовали цех по производству колбасных изделий «Три крестьянина». Об этом сообщил сайт управления Россельхознадзора по Рязанской области.

Производство располагается в деревне Зеленинские дворики Рыбновского района. На стенах в помещении цеха нашли выбоины и трещины, потолок здания осыпается.

Моечная там также была не оборудована. Стеллажи в холодильнике не были «приведены в состояние, позволяющее проводить качественную мойку и дезинфекцию».

В производственном помещении не были установлены измерительные приборы для регистрации параметров микроклимата, а также умывальники для мытья рук сотрудников.

Кроме того, организация не представила документы, подтверждающие соответствие питьевой воды, используемой в процессе произ­водства, требованиям ГОСТов.

На предприятии не использовались процедуры для контроля над качеством пищевой продукции.

Организацию оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Как отмечает управление, в августе 2018 года предприятие уже закрывали на семь суток.


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