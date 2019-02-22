Касимовец убил знакомую и оттащил тело на реку

Житель касимовского села Новая деревня убил знакомую и оттащил тело на замерзшую реку. Об этом
В ночь на 18 февраля 28-летний мужчина поссорился с 35-летней жительницей Елатьмы на окраине поселка Сосновка. Он начал душить женщину и ударил ее в лицо. Та упала и потеряла сознание. Подозреваемый оттащил ее на лед реки и скрылся. Тело погибшей нашли вечером.
Подозреваемого задержали по «горячим следам». На него завели уголовно дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Решается вопрос об аресте мужчины.