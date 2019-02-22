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9:45, 22 февраля 2019 402
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Касимовец убил знакомую и оттащил тело на реку

Касимовец убил знакомую и оттащил тело на реку

Фото: Pixabay.com

Житель касимовского села Новая деревня убил знакомую и оттащил тело на замерзшую реку. Об этом сообщили в рязанском следкоме.

В ночь на 18 февраля 28-летний мужчина поссорился с 35-летней жительницей Елатьмы на окраине поселка Сосновка. Он начал душить женщину и ударил ее в лицо. Та упала и потеряла сознание. Подозреваемый оттащил ее на лед реки и скрылся. Тело погибшей нашли вечером.

Подозреваемого задержали по «горячим следам». На него завели уголовно дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Решается вопрос об аресте мужчины.


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