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15:15, 22 февраля 2019 412

«Единая Россия» создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов

«Единая Россия» создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов

«Единая Россия» создаст систему депутатского контроля за всеми ключевыми мероприятиями и объектами в рамках национальных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Для того, чтобы система депутатского контроля была автоматизирована, будет создан единый информационный модуль. У всех депутатов будет доступ к этим объектам и мероприятиям, чтобы они могли оперативно обновлять информацию и нести ответственность за нее, и также работать в командной депутатской группе.

По словам первого заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Ольги Баталиной, самое главное в реализации нацпроектов — это оценка гражданами того, что происходит на территории, того, как они ощущают, идет ли нацпроект и каковы его результаты.

Как подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин, в Рязанской области уже активно внедряется практика многоуровневого депутатского контроля.

«Важно, чтобы за каждым объектом были закреплены депутаты разных уровней по вертикали: муниципальный депутат — депутат субъекта — федеральный депутат. Общая задача — осуществлять постоянный контроль за тем, как этот объект ремонтируется, реконструируется, строится и в случае возникновения проблем, оперативно реагировать», — сказал Аркадий Фомин.

Также будет проводиться мониторинг СМИ и соцсетей в части нацпроектов, к которому будут подключены центральные и региональные общественные приемные «Единой России».


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