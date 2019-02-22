«Единая Россия» создает систему депутатского контроля за реализацией нацпроектов

«Единая Россия» создаст систему депутатского контроля за всеми ключевыми мероприятиями и объектами в рамках национальных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Для того, чтобы система депутатского контроля была автоматизирована, будет создан единый информационный модуль. У всех депутатов будет доступ к этим объектам и мероприятиям, чтобы они могли оперативно обновлять информацию и нести ответственность за нее, и также работать в командной депутатской группе.
По словам первого заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Ольги Баталиной, самое главное в реализации нацпроектов — это оценка гражданами того, что происходит на территории, того, как они ощущают, идет ли нацпроект и каковы его результаты.
Как подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин, в Рязанской области уже активно внедряется практика многоуровневого депутатского контроля.
«Важно, чтобы за каждым объектом были закреплены депутаты разных уровней по вертикали: муниципальный депутат — депутат субъекта — федеральный депутат. Общая задача — осуществлять постоянный контроль за тем, как этот объект ремонтируется, реконструируется, строится и в случае возникновения проблем, оперативно реагировать», — сказал Аркадий Фомин.
Также будет проводиться мониторинг СМИ и соцсетей в части нацпроектов, к которому будут подключены центральные и региональные общественные приемные «Единой России».