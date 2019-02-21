За неделю в Рязанской области подешевели гречка и яйца. Мониторинг цен

С 12 по 18 февраля в Рязанской области подешевели гречка (на 2,6%) и яйца (на 2,1%). Об этом сообщил
Помимо этого, снизились цены на куры (на 1,1%), рис (на 0,8%), свинину (на 0,3%), молоко (на 0,2%), сахар (на 1,0%).
Цены повысились на пшено (на 3,2%), вермишель, картофель (на 1,7%), рыбу мороженую (на 1,6%), морковь (на 1,3%).
Цена незначительно увеличилась или осталась без изменения на яблоки, капусту белокочанную, говядину, чай, соль, муку пшеничную, лук репчатый, масло подсолнечное, баранину, хлеб ржаной, ржано-пшеничный и сливочное масло.