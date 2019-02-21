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12:19, 21 февраля 2019 293
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В Рыбном с 95-летием поздравили пенсионерку с почти 40-летним стажем работы учителем

В Рыбном с 95-летием поздравили пенсионерку с почти 40-летним стажем работы учителем

Фото: Издательство «Пресса»

В Рыбном с 95-летием поздравили пенсионерку Анну Васильевну Осину (Рогожкину). Об этом пишет ИД «Пресса».

Анна Васильевна родилась в 1924 году в деревне Белозерка Пензенской области. Почти всю жизнь женщина проработала учителем.

В военное время Осина работала комбайнеров в Дубровской МТС в Башкирии.

«Бабушка рассказывала, что их труд ценился очень высоко: за день работы давали полбуханки черного хлеба. Для военных лет это была роскошь. В Башкирии в МТС бабушка проработала два года. О военных годах она вспоминать не любит. Просто говорит, нужно было помогать фронту, и работали там, где это было нужно», — поделилась внучка пенсионерки.

В 1945 женщина начала работать учителем. 36 лет она проработала учителем начальных классов, из них более 14 лет была еще и заведующей начальных школ.

В 1960 году Осиной предложили переезд в Рязанский район, где она и трудилась до выхода на пенсию в 1981 году.

Пенсионерку поздравил мэр Рыбного Михаил Панфилов и вручил ей подарок.


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