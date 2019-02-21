В Рыбном с 95-летием поздравили пенсионерку с почти 40-летним стажем работы учителем

В Рыбном с 95-летием поздравили пенсионерку Анну Васильевну Осину (Рогожкину). Об этом пишет ИД «
Анна Васильевна родилась в 1924 году в деревне Белозерка Пензенской области. Почти всю жизнь женщина проработала учителем.
В военное время Осина работала комбайнеров в Дубровской МТС в Башкирии.
«Бабушка рассказывала, что их труд ценился очень высоко: за день работы давали полбуханки черного хлеба. Для военных лет это была роскошь. В Башкирии в МТС бабушка проработала два года. О военных годах она вспоминать не любит. Просто говорит, нужно было помогать фронту, и работали там, где это было нужно», — поделилась внучка пенсионерки.
В 1945 женщина начала работать учителем. 36 лет она проработала учителем начальных классов, из них более 14 лет была еще и заведующей начальных школ.
В 1960 году Осиной предложили переезд в Рязанский район, где она и трудилась до выхода на пенсию в 1981 году.
Пенсионерку поздравил мэр Рыбного Михаил Панфилов и вручил ей подарок.