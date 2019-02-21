В Новомичуринске лжегазовщики обокрали ветерана Великой Отечественной войны

В Новомичуринске мошенники, представившиеся работниками газовой службы, обокрали 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратилась 79-летняя жительница Новомичуринска, которая сообщила, что ее с мужем сбережения пропали после визита двух мужчин, представившимися представителями газовой службы.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники встретили женщину около подъезда и заявили, что им нужно посмотреть газовое оборудование. Пенсионерка впустила их в дом.
Один из мужчин осматривал плиту и отвлек этим хозяйку. В это время его сообщник зашел в другую комнату, где был муж женщины и вытащил из кармана пиджака конверт с деньгами.
Волк отметила, что потерпевший служил на фронте разведчиком-связистом, воевал в Прибалтике и Белоруссии, закончил войну в Берлине, где расписался на Рейхстаге.
Подозреваемых задержали в Скопинском районе.
53-летнего жителя Михайлова уже ранее задерживали за аналогичное преступление. Его 51-летний сообщник, житель Рязанского района, находится под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, похищенное изъяли.