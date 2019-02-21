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13:57, 21 февраля 2019 180
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Синоптики рассказали о погоде в России в начале весны

Синоптики рассказали о погоде в России в начале весны

Синоптики сообщили, что в начале марта на территории России погода будет в пределах нормы. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на и.о. директора Гидрометцентра Дмитрия Киктева.

Специалист отметил, что начало первого весеннего месяца — «совсем не та весна, которую мы с нетерпением ждем».

«Март в нашем центральном регионе еще полузимний месяц и зимние рецидивы будут», — сказал Киктев.

Среднемесячная норма для Москвы составит один градус тепла. Как отметили в сообщении, началом весны считается 27 марта, к этому числу среднесуточная температура преодолевает ноль градусов.


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