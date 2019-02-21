Синоптики рассказали о погоде в России в начале весны

Синоптики сообщили, что в начале марта на территории России погода будет в пределах нормы. Об этом пишет «
Специалист отметил, что начало первого весеннего месяца — «совсем не та весна, которую мы с нетерпением ждем».
«Март в нашем центральном регионе еще полузимний месяц и зимние рецидивы будут», — сказал Киктев.
Среднемесячная норма для Москвы составит один градус тепла. Как отметили в сообщении, началом весны считается 27 марта, к этому числу среднесуточная температура преодолевает ноль градусов.