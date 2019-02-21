Рязанка отсудила у больницы компенсацию за травму ноги. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В декабре 2017 года женщина подъехала к территории, прилегающей к зданию горбольницы №10. Выйдя из автомобиля, она пошла к зданию по пешеходной дорожке, которая не была очищена от снега и наледи.
Пострадавшая поскользнулась и упала, получив травму правой ноги. После этого рязанка долгое время находилась на лечении.
Медицинская экспертиза показала, что женщина получила телесные повреждения, относящиеся к категории среднего вреда, причиненного здоровью.
Суд взыскал в пользу пострадавшей с ГБУ РО «Городская клиническая больница №10» 40 тысяч рублей.
Решение не вступило в законную силу.