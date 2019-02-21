Офицеров и курсантов училища ВДВ поздравили с Днем защитника Отечества

В четверг, 21 февраля, в училище ВДВ прошел вечер, посвященный Дню защитника Отечества. Офицеров и курсантов поздравили врио начальника РВВДКУ Игорь Бортан и и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов.
«Служба в ВДВ во все времена считалась особенно ответственной. „Крылатая пехота“ всегда была и остается на передовой защиты интересов нашего Отечества. Вы там, где нужны мужество, воля, готовность выполнить свой долг и умение побеждать, — подчеркнул Карабасов, — Мы гордимся тем, что именно в нашем городе готовят элиту российской армии — офицеров-десантников».
Глава администрации пожелал десантникам и ветеранам чистого и мирного неба, крепкого здоровья, успехов на службе и в жизни, а также вручил подарки, почетные грамоты и благодарности отличившимся военнослужащим.
Для собравшихся выступили ансамбль «Крылатая пехота» и ансамбль «Контакт».