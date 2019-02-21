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21:57, 21 февраля 2019 124
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Офицеров и курсантов училища ВДВ поздравили с Днем защитника Отечества

Офицеров и курсантов училища ВДВ поздравили с Днем защитника Отечества

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 21 февраля, в училище ВДВ прошел вечер, посвященный Дню защитника Отечества. Офицеров и курсантов поздравили врио начальника РВВДКУ Игорь Бортан и и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов.

«Служба в ВДВ во все времена считалась особенно ответственной. „Крылатая пехота“ всегда была и остается на передовой защиты интересов нашего Отечества. Вы там, где нужны мужество, воля, готовность выполнить свой долг и умение побеждать, — подчеркнул Карабасов, — Мы гордимся тем, что именно в нашем городе готовят элиту российской армии — офицеров-десантников».

Глава администрации пожелал десантникам и ветеранам чистого и мирного неба, крепкого здоровья, успехов на службе и в жизни, а также вручил подарки, почетные грамоты и благодарности отличившимся военнослужащим.

Для собравшихся выступили ансамбль «Крылатая пехота» и ансамбль «Контакт».


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