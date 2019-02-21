Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:21, 21 февраля 2019 184
 0    0

Московские ученые разработали чип для отслеживания багажа

Московские ученые разработали чип для отслеживания багажа

Московский технопарк создал RFID-метки, позволяющие маркировать багаж в аэропортах и следить за его передвижением. Пассажир сможет отслеживать багаж через мобильное приложение, сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Одноразовый чип будут крепить на стойках регистрации. Он останется на багаже в течение всей поездки.

Прилетев в другой город или страну, пассажир получит чемодан на ленте выдачи багажа с тем же чипом. Метка — одноразовая.

Производство чипов уже запущено. По решению Международной ассоциации воздушного транспорта с 2020 года маркировка багажа во всех аэропортах мира RFID-метками будет обязательной.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:21, 21 февраля 2019
Московские ученые разработали чип для отслеживания багажа
13:39, 21 февраля 2019
В России появится реестр азартных игроков
13:07, 21 февраля 2019
В центре уличного спорта «Под мостом» рассказали о подготовке в предстоящему паводку 1
12:40, 21 февраля 2019
В Рязани у пенсионерки похитили более 150 тысяч с утерянной карты
12:39, 21 февраля 2019
Бывшая сотрудница Роспотребнадзора обманула рязанские магазины почти на два миллиона 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Что подарить на 23 февраля? Топ-10 увлекательных книг для мужчин

Что подарить на 23 февраля? Топ-10 увлекательных книг для мужчин

Для рязанцев составили список произведений, которые порадуют мужчин.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 24 860
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 306
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 20 170
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 784
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 18 349
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум