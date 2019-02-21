Московские ученые разработали чип для отслеживания багажа

Московский технопарк создал RFID-метки, позволяющие маркировать багаж в аэропортах и следить за его передвижением. Пассажир сможет отслеживать багаж через мобильное приложение, сообщил официальный
Одноразовый чип будут крепить на стойках регистрации. Он останется на багаже в течение всей поездки.
Прилетев в другой город или страну, пассажир получит чемодан на ленте выдачи багажа с тем же чипом. Метка — одноразовая.
Производство чипов уже запущено. По решению Международной ассоциации воздушного транспорта с 2020 года маркировка багажа во всех аэропортах мира RFID-метками будет обязательной.