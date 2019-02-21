Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:25, 21 февраля 2019 253
 0    0

Минсельхоз прокомментировал сообщения о перебоях в поставке молочной продукции

Минсельхоз прокомментировал сообщения о перебоях в поставке молочной продукции

Минсельхоз России прокомментировал сообщения о возможных перебоях в поставке молочной продукции. В пресс-службе ведомства отметили, что перебоев и замедления в доставке продукции не ожидается.

Там добавили, что оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде (эВСД), из-за которых могут возникнуть перебои, работает штатно. Замедлений в работе не зафиксировали.

«Сейчас Минсельхоз прорабатывает вопрос о введении поэтапности обязательного оформления ВСД в электронном виде на готовую (переработанную) продукцию», — отметили в сообщении.

Ранее стало известно, что перебои могут возникнуть из-за приказа Минсельхоза, который обяжет оформлять ветеринарные сопроводительные документы на пакетированные молочные продукты.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
16:25, 21 февраля 2019
Минсельхоз прокомментировал сообщения о перебоях в поставке молочной продукции
9:57, 21 февраля 2019
Торговые сети предупредили о возможных перебоях в поставках молочной продукции
11:59, 14 февраля 2019
Рязанская область получит более шести миллиардов на реализацию нацпроектов в 2019 году
14:52, 13 февраля 2019
Рязанские волонтеры помогли Центробанку раскрыть несколько финансовых пирамид
21:15, 12 февраля 2019
Путин поддержал идею ипотечных каникул 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Без оценок, но с реальными знаниями. В загородной «Школе 360» прошел день открытых дверей

Без оценок, но с реальными знаниями. В загородной «Школе 360» прошел день открытых дверей

Экскурсию для гостей провели сами школьники, которые познакомили собравшихся с уютными учебными классами, актовым и хореографическим залами и фотостудией.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 24 877
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
20:10, 11 февраля 2019 20 316
Эксперты назвали пять самых надежных кроссоверов в мире
16:16, 17 февраля 2019 20 192
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
18:19, 10 февраля 2019 18 794
В Минздраве рассказали, когда завершится эпидемия гриппа и ОРВИ
13:40, 9 февраля 2019 18 359
Под мостом на въезде в Рязань застрял автовоз с машинами. Видео 8
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум