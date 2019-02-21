Минсельхоз прокомментировал сообщения о перебоях в поставке молочной продукции

Минсельхоз России прокомментировал сообщения о возможных перебоях в поставке молочной продукции. В пресс-службе ведомства отметили, что перебоев и замедления в доставке продукции не ожидается.
Там добавили, что оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде (эВСД), из-за которых могут возникнуть перебои, работает штатно. Замедлений в работе не зафиксировали.
«Сейчас Минсельхоз прорабатывает вопрос о введении поэтапности обязательного оформления ВСД в электронном виде на готовую (переработанную) продукцию», — отметили в сообщении.
Ранее стало известно, что перебои