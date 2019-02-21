Из-за опиловки деревьев в пятницу на улице Павлова отключат свет

В пятницу, 22 февраля, на улице Павлова отключат электричество. Об этом сообщила
Из-за опиловки деревьев с 14:00 до 17:00 света не будет в домах на улице Павлова: №17, 15, 13, 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 15 корпус 3.
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В пятницу, 22 февраля, на улице Павлова отключат электричество. Об этом сообщила
Из-за опиловки деревьев с 14:00 до 17:00 света не будет в домах на улице Павлова: №17, 15, 13, 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 15 корпус 3.
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