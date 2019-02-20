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19:51, 20 февраля 2019 127
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За год рязанские приставы собрали штрафов на три миллиарда семьсот тысяч

За год рязанские приставы собрали штрафов на три миллиарда семьсот тысяч

За 2018 год рязанские приставы собрали штрафов на три миллиарда семьсот тысяч рублей. Об этом, в среду, 20 февраля, в своем докладе рассказала руководитель регионального УФССП Ольга Божимова.

По ее словам, часть полученных средств в размере 2,3 млрд рублей передали физическим и юридическим лицам. Остальные деньги поступили в консолидированный бюджет России. Это на треть больше, чем в 2017 году.

Кроме того, Божимова отметила особое внимание приставов защите интересов детей. Так, в 2018 году в регионе снизилось количество дел о взыскании алиментов. Помимо этого, сократилась задолженность по заработной плате, а сумма взысканий в сфере ЖКХ превысила 60 миллионов рублей.

На встрече присутствовала зампред правительства области Анна Рослякова. Она отметила плодотворную работу регионального управления ФССП с органами власти и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

Помимо Росляковой на мероприятии выступили первый зампрокурора области Юрий Монахов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЦФО по региону Сергей Яковлев, зампред рязанской облдумы Михаил Кривцов, представитель комитета экономразвития и муниципальной собственности гордумы Андрей Семенюк, а также глава регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов. Они отметили отличившихся сотрудников ведомства и вручили им почетные грамоты и памятные подарки.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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