За год рязанские приставы собрали штрафов на три миллиарда семьсот тысяч

За 2018 год рязанские приставы собрали штрафов на три миллиарда семьсот тысяч рублей. Об этом, в среду, 20 февраля, в своем докладе рассказала руководитель регионального УФССП Ольга Божимова.
По ее словам, часть полученных средств в размере 2,3 млрд рублей передали физическим и юридическим лицам. Остальные деньги поступили в консолидированный бюджет России. Это на треть больше, чем в 2017 году.
Кроме того, Божимова отметила особое внимание приставов защите интересов детей. Так, в 2018 году в регионе снизилось количество дел о взыскании алиментов. Помимо этого, сократилась задолженность по заработной плате, а сумма взысканий в сфере ЖКХ превысила 60 миллионов рублей.
На встрече присутствовала зампред правительства области Анна Рослякова. Она отметила плодотворную работу регионального управления ФССП с органами власти и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.
Помимо Росляковой на мероприятии выступили первый зампрокурора области Юрий Монахов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЦФО по региону Сергей Яковлев, зампред рязанской облдумы Михаил Кривцов, представитель комитета экономразвития и муниципальной собственности гордумы Андрей Семенюк, а также глава регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов. Они отметили отличившихся сотрудников ведомства и вручили им почетные грамоты и памятные подарки.