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8:50, 20 февраля 2019 175
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В среду в Солотче отключат свет

В среду в Солотче отключат свет

Фото: Pixabay.com

В среду, 20 февраля, в Солотче отключат свет. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Электричества не будет с 9:00 до 15:00 на улице Дунай в домах с 1 по 49.


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