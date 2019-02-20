В среду в Солотче отключат свет

В среду, 20 февраля, в Солотче отключат свет. Об этом сообщил
Электричества не будет с 9:00 до 15:00 на улице Дунай в домах с 1 по 49.
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Фото: Pixabay.com
В среду, 20 февраля, в Солотче отключат свет. Об этом сообщил
Электричества не будет с 9:00 до 15:00 на улице Дунай в домах с 1 по 49.
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Магазин расположен на первом этаже жилого дома №55-б на улице Вокзальной.