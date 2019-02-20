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19:34, 20 февраля 2019 303
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в Подмосковье пенсионерки

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в Подмосковье пенсионерки

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в Подмосковье пенсионерки. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

73-летняя Нина Николаевна Косоурова (Васильева) 17 февраля ушла из своего дома в Воскресенском районе и не вернулась.

Женщина нуждается в медицинской помощи — возможна потеря памяти.

Отмечается, тчо она может находиться в Рязанской области.

Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, волосы седые ниже плеч, глаза серые.

Одежда: черное болоньевое пальто, черные рейтузы, фиолетовая юбка, сапоги войлочные с галошами, на голове два шерстяных черных платка с цветами.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.


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