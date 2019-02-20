Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в Подмосковье пенсионерки. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
73-летняя Нина Николаевна Косоурова (Васильева) 17 февраля ушла из своего дома в Воскресенском районе и не вернулась.
Женщина нуждается в медицинской помощи — возможна потеря памяти.
Отмечается, тчо она может находиться в Рязанской области.
Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, волосы седые ниже плеч, глаза серые.
Одежда: черное болоньевое пальто, черные рейтузы, фиолетовая юбка, сапоги войлочные с галошами, на голове два шерстяных черных платка с цветами.
Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам