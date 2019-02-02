Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

В субботу, 2 февраля, рязанцев ждет много интересных событий.

Со 2 февраля в Рязани стартует фестиваль «Зимние дни рязанского джаза», в рамках которого на различных площадках нашего города состоятся концерты и мастер-классы. Откроется фестиваль в субботу большим концертом в МКЦ « Волшебство степ и джаз импровизации » . В концерте примут участие группа Feelin’s, детский музыкальный театр «Созвездие добра», а также степ-шоу Vortex. Артисты представят зрителям блестящее мастерство владения ритмом и искусством импровизации, различные направления в мире степа: от виртуозных номеров из бродвейских мюзиклов, ирландского степа до body percussion и русской чечетки. Начало в 17:00.

В Рязанском театре драмы зрители увидят премьеру — спектакль « Белкин » , основанный на двух повестях Пушкина «Метель» и «Станционный смотритель» из цикла «Повести Ивана Петровича Белкина». Две, на первый взгляд, разные повести, на самом деле очень схожи: главной движущей силой в них является любовь.

«Станционный смотритель», в котором отец умирает, когда не чувствует любви дочери и дочь, горько сожалеющая о том, что опоздала и не сумела вымолить прощения отца. «Метель», в которой Бурмин и Марья Гавриловна обретают свое трудное счастье, возвращают нас в то время, когда нет ничего важнее семьи, веры в Бога и любви. Начало в 18:00.

В ресторане-караоке «Устрицы и танцы» пройдет встреча выпускников, гостем на которой станет группа « Краски ». Специальная шоу-программа начнется в 20:00 и плавно перейдет к главной изюминке вечера — выступлению российской группы, известной такими хитами, как «Он не знает ничего», «Старший брат», «Оранжевое солнце», «Я люблю тебя Сергей», «Ты уже взрослый».

В клубе Svoboda состоится концерт группы « Черный Обелиск » . Легендарный рок-коллектив представит свой новый альбом под символическим названием «X» — десятый по счету в дискографии группы. Бескомпромиссный, ироничный и самый тяжелый альбом группы — так можно охарактеризовать готовящуюся работу. По словам музыкантов, слушателей ждут 11 музыкальных полотен на разные темы, не скованных конкретными стилистическими рамками, но выдержанных в фирменной драйвовой и экспрессивной манере. Начало концерта после 19:00.

После концерта в клубе начнется вечеринка « Вечер встреч выпускников ». Начало в 23:00.

Интересную ночь обещают и организаторы вечеринки, посвященной встрече выпускников, в Old Fashion Bar’е. Традиционное веселье начнется в 23:00.