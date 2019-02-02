День сурка. Интересные факты об известном фильме

В 1993 году на экраны вышел фильм Харольда Рэмиса «День сурка», посвященный событиям, произошедшим в маленьком городке Панксатони в Пенсильвании.

2 февраля в США и Канаде традиционно отмечают День сурка: люди наблюдают за поведением зверька, который вылезает из своей норы после зимней спячки. Считается, что именно в этот день сурок может определить близость весны. В этот день редакция RZN.info решила традиционно пересмотреть известную картину и поделиться со своими читателями интересными фактами о ней.

Наиболее широко День cурка отмечается в небольшом городке Панксутони (штат Пенсильвания) с населением всего 6,7 тыс. человек. О сроке наступления весны судят по сурку по кличке Фил, который в этот день впервые выходит из своей норы после зимней спячки. Если видна его тень, то зима продлится шесть недель, а если нет — то наступление весны уже близко.

Главный герой фильма, телевизионный комментатор Фил Коннорс, каждый год приезжает в Панксутони на празднование Дня сурка. Но на этот раз он попадает в петлю времени: каждый день ему приходиться заново переживать один и тот же день. У Фила осталась одна заветная мечта — чтобы наступило 3 февраля.

Идея фильма была почерпнута из работы Фридриха Ницше «Веселая наука». В этом труде знаменитый философ и описывает человека, который живет в одном дне снова и снова. Эту идею стал активно развивать сценарист Дэнни Рубин, который признался, что его вдохновило произведение «Интервью с вампиром». Именно этот роман навел Рубина на мысль: каково это — жить вечно?

Изначально режиссер планировал пригласить на исполнение главной роли Тома Хэнкса, однако позже заявил, что тот «слишком милый» для роли циничного телеведущего. В результате Фила Коннорса сыграл Билл Мюррей.

Режиссер Харольд Рэмис утверждал, что почти всякий раз, когда он пытался объяснить актеру смысл сцены, Мюррей перебивал его и спрашивал: «Ты мне только скажи — хороший Фил или плохой Фил?»

Картину снимали в Вудстоке в штате Иллинойс, а вовсе не в Пенсильвании. Интересно, что лужа, в которую постоянно наступал персонаж, превратилась в местную достопримечательность: там даже установили табличку с надписью «Сюда ступал Билл Мюррей». А уютное кафе, где Фил объедался вредностями, сегодня превратилось в «Старбакс».

Фил Коннорс проживает 2 февраля 34 раза. На самом деле по сюжету подразумевается, что этих дней намного больше, но по ходу действия картины показывается именно 34 дня. Режиссер впоследствии признался, что в оригинальном сценарии фигурировала цифра в 10 тысяч лет, но в конечном итоге продолжительность дня сурка составила около 10 лет.

Во время съемок картины Билл Мюррей получил производственную травму: он не поладил с сурком Филом, и тот его дважды укусил.

После премьеры фильма, которая состоялась не в День сурка, а накануне Дня всех влюблeнных, 12 февраля 1993 года, интерес к празднику возрос — в 1997 году на фестиваль, который ежегодно проводится в Панксатони, приехало 35 тысяч человек.

Песня, под которую Фил просыпается каждое утро 2 февраля — это «I Got You Babe» в исполнении дуэта «Сонни и Шер». Композиция была популярным хитом в августе 1965 года. А съемки сцены, в которой раздраженный герой вдребезги разбивает будильник, прошли не так, как ожидалось: от удара Мюррея часы едва треснули, так что съемочной группе пришлось нанести завершающий удар молотком. Несмотря на это (и это вошло в фильм) петь они так и не перестали.

«День сурка» спустя 14 лет после премьеры внесли в Национальный регистр фильмов США как произведение киноискусства, имеющее культурное, историческое и эстетическое значение. В 2006 году издание Premiere включило фильм в список «50 лучших комедий всех времeн», а два года спустя картина заняла восьмое место в десятке лучших фильмов в жанре фэнтези по версии Американского института киноискусств.