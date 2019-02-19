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20:42, 19 февраля 2019 232
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Жители окраины Рязани пожаловались на стаи бродячих собак

Жители окраины Рязани пожаловались на стаи бродячих собак

Жители поселка Дягилево пожаловались на стаи бродячих собак. Об этом рассказали в сюжете ГТРК «Ока».

По словам местных жителей, школьники после уроков не спешат домой, а ждут родителей, или провожают друг друга «до порога» группами.

«Мы собираемся — мамы с детьми — и идем в школу, так еще можно пройти. А если идешь один, то они кидаются — одна гавкнула, сбежались собаки со всего Дягилева», — сказала жительница Дягилева.

Отмечается, что в стаи «сбиваются» домашние животные, которых хозяева отпускают погулять.

Старший участковый УМВД России по Московскому району Павел Носонов заявил, что обращение граждан направлено в службу по отлову.

«Главной проблемой бездомных животных Рязани — по-прежнему остаются люди. В связи с этим правоохранительные органы напоминают — любая собака, гуляющая без намордника и поводка, по закону считается бродячей и при обращении в полицию или городскую службу по надзору за животными подлежит отлову», — говорится в сообщении.


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