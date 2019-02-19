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12:25, 19 февраля 2019 227

За год сотрудники «Рязаньэнерго» подключили к электросетям более двух тысяч потребителей

За год сотрудники «Рязаньэнерго» подключили к электросетям более двух тысяч потребителей

В 2018 году сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подключили к электросетям 2 357 заявителей.

Для подключения бытовых потребителей, объектов малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса, образования, здравоохранения, православной культуры и социальной сферы энергетики провели комплекс работ и ввели в эксплуатацию трансформаторные подстанции общей мощностью 5,146 МВА и более 119 км линий электропередачи.

Среди значимых проектов «Рязаньэнерго» — технологическое присоединение жилых домов и систем уличного освещения, сельских храмов, водозаборных узлов, новых школ и фельдшерско-акушерских пунктов, корпуса детского туберкулезного диспансера «Кирицы», подключение предприятий и фермерских хозяйств региона, строительство электросетевых объектов для подключения животноводческих комплексов в селе Нестерово Пителинского района и в селе Кольдюки Касимовского района.

«Специалисты „Рязаньэнерго“ имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре и продолжат развивать деятельность по техприсоединению для улучшения инвестиционной привлекательности и социально-экономического развития Рязанской области, повышения уровня комфорта ее жителей», — рассказали в пресс-службе филиала.

В планах энергетиков на 2019 год — подключение нового здания больницы скорой медицинской помощи в Рязани, строящихся жилых комплексов, Пехлецкой школы в Кораблинском районе, новых ФАПов в Сараевском и Михайловском районах, сельхозпредприятий в Рыбновском и Шацком.


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