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10:15, 19 февраля 2019 1 095

В рязанском ресторане «Стрит паб» прошел «Бьюти-завтрак»

В рязанском ресторане «Стрит паб» прошел «Бьюти-завтрак»

В субботу, 16 февраля, в ресторане Street Pub в Рязани прошел третий глобальный девичник «Бьюти-завтрак».

Его участницами стали тридцать рязанок в возрасте от 20 до 70 лет.

«Леди снова собрались вместе, чтобы отдохнуть, узнать новое об уходе за собой и макияже, выгулять стильный наряд», — рассказали в пабе.

Во время «Бьюти-завтрака» рязанок угощали блюдами из меню ресторана. Для них также провели дегустацию пива.

Развлекала гостей организатор и ведущая Анастасия Еркина. Вместе с ней они фотографировались, участвовали в мастер-классах, розыгрышах и чайной церемонии.


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