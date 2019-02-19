В рязанском ресторане «Стрит паб» прошел «Бьюти-завтрак»

В субботу, 16 февраля, в ресторане Street Pub в Рязани прошел третий глобальный девичник «Бьюти-завтрак».
Его участницами стали тридцать рязанок в возрасте от 20 до 70 лет.
«Леди снова собрались вместе, чтобы отдохнуть, узнать новое об уходе за собой и макияже, выгулять стильный наряд», — рассказали в пабе.
Во время «Бьюти-завтрака» рязанок угощали блюдами из меню ресторана. Для них также провели дегустацию пива.
Развлекала гостей организатор и ведущая Анастасия Еркина. Вместе с ней они фотографировались, участвовали в мастер-классах, розыгрышах и чайной церемонии.