В Рязани временно закроют музей истории епархии

В Рязани временно закроют музей истории Рязанской епархии имени митрополита Симона (Новикова), сообщается на
Музей по адресу: улица Фрунзе, дом №28, будет закрыт по техническим причинам до 7 марта.
После этого он продолжит работу в обычном режиме:
- в зимний период (с 30 сентября по 31 марта) — со среды по воскресенье с 11:00 до 16:00;
- в летний период (с 1 апреля по 29 сентября) — со среды по воскресенье с 11:00 до 17:00;
- понедельник и вторник — выходные дни, последний день месяца — санитарный.