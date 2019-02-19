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21:02, 19 февраля 2019 161
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В Рязани временно закроют музей истории епархии

В Рязани временно закроют музей истории епархии

В Рязани временно закроют музей истории Рязанской епархии имени митрополита Симона (Новикова), сообщается на сайте.

Музей по адресу: улица Фрунзе, дом №28, будет закрыт по техническим причинам до 7 марта.

После этого он продолжит работу в обычном режиме:

  • в зимний период (с 30 сентября по 31 марта) — со среды по воскресенье с 11:00 до 16:00;
  • в летний период (с 1 апреля по 29 сентября) — со среды по воскресенье с 11:00 до 17:00;
  • понедельник и вторник — выходные дни, последний день месяца — санитарный.

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