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16:14, 19 февраля 2019 234

В магазинах «Билайн» откроются пункты выдачи заказов

В магазинах «Билайн» откроются пункты выдачи заказов

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») увеличивает количество магазинов с пунктами выдачи заказов. Они заработают еще в 150 салонах в Волгограде, Брянске, Воронеже, Мурманске, Владивостоке, Уфе и других городах.

Ранее компания открыла пилотные пункты выдачи заказов в Москве. В них доставляют покупки из интернет-магазинов, посылки и письма. В течение года их количество вырастет, к концу 2019 года клиенты смогут забрать покупки и посылки в 2 000 магазинах «Билайн». Пункты выдачи заказов откроют в крупных населенных пунктах по всей стране.

Первые пункты открыли совместно с компаниями DPD в России и Boxberry. В магазины «Билайн» доставляют посылки с суммой габаритов до 150 см и весом до 10 кг. Сервисом можно воспользоваться при покупках в большинстве интернет-магазинов. В дальнейшем в магазинах «Билайн» можно будет оплачивать доставленный товар и отправлять посылки.

«В 2019 году „Билайн“ продолжает развивать партнерские проекты. Это еще один способ дать клиентам востребованные предложения и создать дополнительную причину прийти в магазин. Покупки в интернете с каждым годом становятся популярнее. Наши магазины — это удобное место, в котором их можно забрать. В 2018 году „Билайн“ удвоил свою сеть и стал одним из крупнейших ритейлеров в стране. Локации для новых магазинов определялись на основе анализа Big-data. Магазины „Билайн“ открыты там, где клиенту проще и удобнее их найти», — прокомментировал исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский.

«В своих магазинах „Билайн“ предлагает популярные модели смартфонов, услуги связи и сервисы, которые востребованы каждый день. Совместно с партнерами в магазинах „Билайн“ открывают кофейни, банкоматы, пункты выдачи заказов и другие проекты. Во второй половине 2018 года в партнерских точках увеличился покупательский трафик и выросла выручка. В начале 2019 года с компанией работает 21 партнер и открыто 100 партнерских точек (без учета пунктов выдачи заказов)», — рассказали в пресс-службе компании.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 235 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.


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