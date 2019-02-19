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10:17, 19 февраля 2019 341

Только в феврале клиенты автосалона Форд Лидер смогут купить «Форд» с выгодой до 325 тысяч

Только в феврале клиенты автосалона Форд Лидер смогут купить «Форд» с выгодой до 325 тысяч

Клиенты автосалона Форд Лидер смогут купить Ford Kuga с выгодой до 325 тысяч рублей. Специальное предложение действует только до конца февраля.

«Ford — автомобиль, который всегда отличался высокой надежностью, комфортом и функциональностью. Качество марки проверено временем и признано во всем мире», — отметили в автосалоне.

Рязанцам предлагают Ford Kuga Ambiente (2018 2.5 (150 л.с.), FWD, 6АКП), цвета Frozen Whie и пакетом «комфорт»:

  • электроподогрев передних сидений;
  • электрообогрев лобового стекла (включая зону покоя стеклоочистителей) и форсунок стеклоомывателей;
  • электрообогрев рулевого колеса;
  • двухзонный климат-контроль;
  • электронный стояночный тормоз;
  • сигнализация с датчиками периметра и объема, включая двойное запирание замков дверей.

При покупке по программе Trade-in клиенты получат выгоду 100 тысяч, по программе Ford Credit Options — 112 тысяч.

В феврале Ford Kuga в автосалоне Форд Лидер можно купить за 1 миллион 287 тысяч вместо 1 миллиона 612 тысяч.

Получить более подробную информацию можно по телефону +7 (4912) 503-403. Адрес автосалона: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл».


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