Только в феврале клиенты автосалона Форд Лидер смогут купить «Форд» с выгодой до 325 тысяч

Клиенты автосалона Форд Лидер смогут купить Ford Kuga с выгодой до 325 тысяч рублей. Специальное предложение действует только до конца февраля.
«Ford — автомобиль, который всегда отличался высокой надежностью, комфортом и функциональностью. Качество марки проверено временем и признано во всем мире», — отметили в автосалоне.
Рязанцам предлагают Ford Kuga Ambiente (2018 2.5 (150 л.с.), FWD, 6АКП), цвета Frozen Whie и пакетом «комфорт»:
- электроподогрев передних сидений;
- электрообогрев лобового стекла (включая зону покоя стеклоочистителей) и форсунок стеклоомывателей;
- электрообогрев рулевого колеса;
- двухзонный климат-контроль;
- электронный стояночный тормоз;
- сигнализация с датчиками периметра и объема, включая двойное запирание замков дверей.
При покупке по программе Trade-in клиенты получат выгоду 100 тысяч, по программе Ford Credit Options — 112 тысяч.
В феврале Ford Kuga в автосалоне Форд Лидер можно купить за 1 миллион 287 тысяч вместо 1 миллиона 612 тысяч.
Получить более подробную информацию можно по телефону +7 (4912) 503-403. Адрес автосалона: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл».