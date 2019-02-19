Из-за праздников рязанская автоинспекция изменит график работы. Об этом
Выходными станут 23 февраля, 8,9,10 марта, а 25 февраля и 11 марта — рабочими днями.
С 12 марта автоинспекция перейдет на обычное расписание.
Ранее Роструд рассказал о
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Фото: Pixabay.com
Из-за праздников рязанская автоинспекция изменит график работы. Об этом
Выходными станут 23 февраля, 8,9,10 марта, а 25 февраля и 11 марта — рабочими днями.
С 12 марта автоинспекция перейдет на обычное расписание.
Ранее Роструд рассказал о
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