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12:13, 19 февраля 2019 100
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Из-за праздников рязанская автоинспекция изменит график работы

Из-за праздников рязанская автоинспекция изменит график работы

Фото: Pixabay.com

Из-за праздников рязанская автоинспекция изменит график работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выходными станут 23 февраля, 8,9,10 марта, а 25 февраля и 11 марта — рабочими днями.

С 12 марта автоинспекция перейдет на обычное расписание.

Ранее Роструд рассказал о длинных выходных россиян.


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