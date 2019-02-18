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18:07, 18 февраля 2019 164
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В России стала обязательной классификация гостиниц по звездам

В России стала обязательной классификация гостиниц по звездам

Фото: Pixabay.com

В России стала обязательной классификация гостиниц по звездам. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил соответствующее положение, передает РИА Новости.

По словам Медведева, ранее звезды присваивали отелю по желанию, часто «вне зависимости от реальных услуг». Как отметил премьер, теперь это должно происходить на базе нормативных требований.

Закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц по принципу звездности приняли в 2018 году. В этом году под его действие попали отели, насчитывающие более 50 номеров (их около 40 тысяч). С 2020 — гостиницы, в которых более 15 номеров, а с 2021 года — остальные.


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