Рязанская делегация посетила могилу Федора Полетаева в Генуе

В пятницу, 15 февраля, рязанская делегация под руководством главы гордумы Юлии Рокотянской посетила могилу Федора Полетаева, которая находится в итальянской Генуе.
Кроме того, представители Рязани встретились с руководством Генуи. Они обсудили вопросы развития сотрудничества между городами в сфере образования, экономики, культуры и туризма.
Рязанцы также стали участниками III российско-итальянского семинара «Россия и Италия: искусство инновации», который прошел в Палаццо Сан Джорджо. На нем обсудили стратегическую роль Италии и России в развитии политических и экономических отношений Европы и Евразии.
Об инвестиционном и туристическом потенциале Рязани участникам семинара рассказал заместитель главы администрации города Игорь Тишин.
Напомним, 14 февраля Юлия Рокотянская