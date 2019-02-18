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17:57, 18 февраля 2019 547
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Рязанская делегация посетила могилу Федора Полетаева в Генуе

Рязанская делегация посетила могилу Федора Полетаева в Генуе

В пятницу, 15 февраля, рязанская делегация под руководством главы гордумы Юлии Рокотянской посетила могилу Федора Полетаева, которая находится в итальянской Генуе.

Кроме того, представители Рязани встретились с руководством Генуи. Они обсудили вопросы развития сотрудничества между городами в сфере образования, экономики, культуры и туризма.

Рязанцы также стали участниками III российско-итальянского семинара «Россия и Италия: искусство инновации», который прошел в Палаццо Сан Джорджо. На нем обсудили стратегическую роль Италии и России в развитии политических и экономических отношений Европы и Евразии.

Об инвестиционном и туристическом потенциале Рязани участникам семинара рассказал заместитель главы администрации города Игорь Тишин.

Напомним, 14 февраля Юлия Рокотянская подписала соглашение о сотрудничестве с Алессандрией.


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