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10:56, 18 февраля 2019 225

Рязанцев пригласили оценить вьетнамскую кухню

Рязанцев пригласили оценить вьетнамскую кухню

Сеть ресторанов «ВьетКафе» поздравляет рязанцев с 23 февраля и 8 Марта и приглашает оценить вьетнамскую кухню.

Жителям города предложили прийти на семейный обед или ужин в компании друзей в праздничные и выходные дни.

«Меню, состоящее из аутентичных вьетнамских блюд, придаст любому событию экзотический вкус, а атмосфера далекого Вьетнама, которая царит в ресторане, запомнится надолго», — отметили представители сети.

Кроме того, во «ВьетКафе» есть аквариум с живыми карпами, где можно выбрать ту рыбу, которую приготовит шеф ресторана, а также настоящий вьетнамский рынок с экзотическими фруктами.

Ресторан находится на втором этаже ТЦ «Аркада» (улица Ленина, 9), работает с воскресенье по четверг с 11:00 до 00:00 и с 11:00 до 02:00 в пятницу и субботу. Телефон для бронирования столов: 95-24-10.


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