Рязанцев пригласили оценить вьетнамскую кухню

Сеть ресторанов «
Жителям города предложили прийти на семейный обед или ужин в компании друзей в праздничные и выходные дни.
«Меню, состоящее из аутентичных вьетнамских блюд, придаст любому событию экзотический вкус, а атмосфера далекого Вьетнама, которая царит в ресторане, запомнится надолго», — отметили представители сети.
Кроме того, во «ВьетКафе» есть аквариум с живыми карпами, где можно выбрать ту рыбу, которую приготовит шеф ресторана, а также настоящий вьетнамский рынок с экзотическими фруктами.
Ресторан находится на втором этаже ТЦ «Аркада» (улица Ленина, 9), работает с воскресенье по четверг с 11:00 до 00:00 и с 11:00 до 02:00 в пятницу и субботу. Телефон для бронирования столов: 95-24-10.