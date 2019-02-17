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12:41, 17 февраля 2019 385
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В Томске собаки загрызли младенца

В Томске собаки загрызли младенца

В Томске младенец погиб после нападения собак, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

По данным следствия, днем 13 февраля женщина, проживающая в частном жилом секторе, вышла из дома во двор, оставив свою месячную дочь в детской кроватке. В это время в доме находились две собаки — немецкая овчарка и ротвейлер.

Вернувшись домой, женщина обнаружила дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела. Девочку доставили в больницу, где на следующий день она скончалась.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судмедэкспертизу, допросили мать погибшего ребенка в качестве подозреваемой.


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