В Томске собаки загрызли младенца

В Томске младенец погиб после нападения собак, сообщила
По данным следствия, днем 13 февраля женщина, проживающая в частном жилом секторе, вышла из дома во двор, оставив свою месячную дочь в детской кроватке. В это время в доме находились две собаки — немецкая овчарка и ротвейлер.
Вернувшись домой, женщина обнаружила дочь лежащей на диване с множественными ранами головы и тела. Девочку доставили в больницу, где на следующий день она скончалась.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судмедэкспертизу, допросили мать погибшего ребенка в качестве подозреваемой.