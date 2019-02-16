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10:12, 16 февраля 2019 309
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В Шлаковом сбили женщину 1

В Шлаковом сбили женщину

Утром в субботу, 16 февраля, в поселке Шлаковый сбили женщину. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказала Екатерина Вулих.

По словам женщины, авария произошла примерно в 7 утра около дома №7 на «вечно темной, с наледями» улице Трудовой.

«Реакция прохожих: ускорялись. Реакция проезжающих водителей: очень быстро разворачивались и уматывали в обратном направлении, — написала очевидец. — Я набрала скорую примерно через пару минут после случившегося, оказалось, что сбивший даму водитель успел меня опередить».

Как отметила женщина, медики приехали через пять минут.

Фото и видео Екатерины Вулих


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