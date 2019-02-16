Скопинца привлекли к общественным работам за неуплату алиментов сыну. Об этом сообщил
Мужчина должен выплачивать четверть своего дохода на содержание несовершеннолетнего сына, однако этого не делал.
Задолженность по алиментам составила более 140 тысяч рублей.
Подсудимый согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, дело рассмотрели в особом порядке.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 157 частью 1 УК РФ, ему назначили семь месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты пять процентов в доход государства ежемесячно.