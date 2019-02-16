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20:03, 16 февраля 2019 117
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Скопинца привлекли к общественным работам за неуплату алиментов сыну

Скопинца привлекли к общественным работам за неуплату алиментов сыну

Фото: Pixabay.com

Скопинца привлекли к общественным работам за неуплату алиментов сыну. Об этом сообщил сайт райсуда.

Мужчина должен выплачивать четверть своего дохода на содержание несовершеннолетнего сына, однако этого не делал.

Задолженность по алиментам составила более 140 тысяч рублей.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, дело рассмотрели в особом порядке.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 157 частью 1 УК РФ, ему назначили семь месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты пять процентов в доход государства ежемесячно.


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