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14:39, 16 февраля 2019 198
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МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре в выходные

МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре в выходные

Фото: Pixabay.com

МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре в выходные, 16-17 февраля. В смс-рассылке жителей области также попросили быть осторожными из-за гололеда.

По данным Росгидромета, ветер усилится до 18 метров в секунду.


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