МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре в выходные, 16-17 февраля. В смс-рассылке жителей области также попросили быть осторожными из-за гололеда.
По данным Росгидромета, ветер усилится до 18 метров в секунду.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре в выходные, 16-17 февраля. В смс-рассылке жителей области также попросили быть осторожными из-за гололеда.
По данным Росгидромета, ветер усилится до 18 метров в секунду.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Касимовском районе столкнулись легковушка и фура
|
cледующая новость →В Москве эвакуировали посетителей нескольких торговых центров
11 февраля в рязанском радиотелевизионном передающем центре запустили «цифру».