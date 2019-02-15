В Рязанской области подорожал минимальный набор продуктов

В январе стоимость минимального набора продуктов в Рязанской области составила 3 тысячи 790 рублей 38 копеек. Это на 70 рублей больше по сравнению с предыдущим месяцем. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.
Самым дорогим набором среди областей оказался подмосковный (4 274 рубля), самым дешевым — липецкий (3 431 рубль).
В среднем по России показатель составил 4 066 рублей, по ЦФО — 4 245 рублей.
В минимальный набор входят 33 наименования: крупы, хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, сладости, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, чай и соль.