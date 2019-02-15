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11:26, 15 февраля 2019 100
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RZN.info публикует спецпроект в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

RZN.info публикует спецпроект в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

В честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана RZN.info публикует материал о воевавших там рязанцах.

Десантники участвовали во всех значимых боях в Афганистане с самых первых дней войны. Так, выпускник Рязанского воздушно-десантного училища Валерий Востротин, участвовал в штурме дворца Амина.

Рязанцы охраняли стратегически важные объекты, разминировали дороги, перекрывали караванные пути, по которым из Пакистана через горы поступали в Афганистан оружие и деньги. В боевых действиях во время длительных командировок участвовали и офицеры-десантники. Командовали подразделениями Георгий Шпак, Альберт Слюсарь, Александр Солуянов, Святослав Голубятников.

В спецпроекте рассказываются истории героев-рязанцев, даются сведения о самой войне в Афганистане, приводятся ответы на самые распространенные вопросы: что знали рязанцы об участии своих земляков в войне, как действовали в Афганистане рязанские десантники.


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