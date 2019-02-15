RZN.info публикует спецпроект в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана

В честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана RZN.info
Десантники участвовали во всех значимых боях в Афганистане с самых первых дней войны. Так, выпускник Рязанского воздушно-десантного училища Валерий Востротин,
Рязанцы охраняли стратегически важные объекты, разминировали дороги, перекрывали караванные пути, по которым из Пакистана через горы поступали в Афганистан оружие и деньги. В боевых действиях во время длительных командировок участвовали и офицеры-десантники. Командовали подразделениями
В спецпроекте рассказываются истории героев-рязанцев, даются сведения о самой войне в Афганистане, приводятся ответы на самые распространенные вопросы: что