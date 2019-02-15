Рязанские полицейские задержали банду дачных воров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Осенью 2018 года в полицию поступил ряд заявлений от владельцев дачных домов о том, что неизвестные взламывали окна или двери и похищали имущество.
В разное время от действий злоумышленников пострадали дома в селе Ялино и деревне Романцево. Добычей похитителей стали садовый и электроинструмент, велосипеды, бензотриммеры, посуда, одежда и многое другое.
«В отдельном случае хозяйка одной из дач даже повесила на двери объявление о том, что в помещении нет ничего ценного, и предупредила об уголовной ответственности за кражи. В ответ злоумышленники после проникновения в дом оставили циничную надпись „А вы поймайте“», — рассказали оперативники.
Злоумышленниками оказались ранее судимые за кражи 30-летний житель Рязани и 43-летний житель Рязанского района, а также 29-летний рязанец.
Все похищенное имущество мужчины перевозили на «ГАЗели» в пункты приема металла.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ. Проводится расследование.