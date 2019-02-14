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11:37, 14 февраля 2019 264
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В четверг в Рязанской области проверят водителей грузовиков

В четверг в Рязанской области проверят водителей грузовиков

В четверг, 14 февраля, в Рязанской области пройдет мероприятие «Опасный груз». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Профилактическое мероприятие направят на пресечение нарушений ПДД водителями, перевозящих опасные грузы.

Отмечается, что автоинспекторы особое внимание уделят техническому состоянию фур, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

«От водителей требуется выполнение условий и режима перевозки таких грузов и соответственно комплектация транспортных средств», — говорится в сообщении.


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