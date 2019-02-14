В четверг в Рязанской области проверят водителей грузовиков

В четверг, 14 февраля, в Рязанской области пройдет мероприятие «Опасный груз». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Профилактическое мероприятие направят на пресечение нарушений ПДД водителями, перевозящих опасные грузы.
Отмечается, что автоинспекторы особое внимание уделят техническому состоянию фур, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы.
«От водителей требуется выполнение условий и режима перевозки таких грузов и соответственно комплектация транспортных средств», — говорится в сообщении.