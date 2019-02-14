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13:37, 14 февраля 2019 796

Коттеджный поселок «Ласточка» сняли с квадрокоптера. Фоторепортаж

Коттеджный поселок «Ласточка» сняли с квадрокоптера. Фоторепортаж

Коттеджный поселок «Ласточка», расположенный слева при въезде в село Алеканово со стороны Рязани (16 километров от города), сняли с квадрокоптера.

Поселок предназначен как для круглогодичного проживания, так и для строительства дома выходного дня. От трассы Рязань — Спасск его ограждает сосновый лес и частная застройка. В шаговой доступности расположилось озеро Велье.

Получить необходимую информацию о поселке и преимуществах загородной жизни, а также прочитать отзывы о «Ласточке» можно на официальном сайте. Подробности по телефону +7 (4912) 52-76-76 (ежедневно с 9:00 до 21:00).


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