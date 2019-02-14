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13:24, 14 февраля 2019 716
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Главврач рязанской областной психбольницы зарабатывал больше, чем указывал в декларации

Главврач рязанской областной психбольницы зарабатывал больше, чем указывал в декларации

Главврач рязанской областной психбольницы зарабатывал больше, чем указывал в сведениях о доходах. Об этом говорится в отчете региональной Контрольно-счетной палаты о проверке учреждения за 2017 год.

Согласно документу, на сайте минздрава средняя зарплата главврача больницы Андрея Яковлева значилась 105 093 рубля, однако в бухгалтерском учете сумма составила 108 444 рубля.

Аналогично средний доход главного бухгалтера отличался на тысячу рублей.

В отчете отмечается, что средняя зарплата врачей в психбольнице составила 38 019 рублей, что ниже целевого показателя на 260 рублей.

За 2017 год на покупку продуктов учреждение потратило на 4,6 миллиона рублей меньше, чем планировалось изначально. При этом для полноценного питания взрослых пациентов стационара психбольнице требовалось в 2,8 раз больше продуктов, а для детей в 1,4 раза.

Также больница не выполнила план госзадания на 439 случаев госпитализации.

Постановлением мирового судьи за нарушение главврача признали виновным в административном правонарушении и назначили наказание в виде предупреждения.

По результатам всей проверки региональному министру здравоохранения и главврачу психбольницы вынесено представления. Информацию о нарушениях направят в облдуму и губернатору.


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