В выходные, 16 и 17 февраля, в Рязани проведут фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов. Его организуют раз в три года. Это мероприятие будет седьмым,
Участвовать будут 15 оркестров и ансамблей народных инструментов из Рязани, Новомичуринска, Пронска, Кадома, Шилова и Ермиши. В субботу они выступят в школе искусств №4 имени Попова, в воскресенье — в научно-методическом центре народного творчества.
Во время фестиваля будет работать творческая лаборатория. Занятия проведет завотделом музыкального искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова, заслуженный работник культуры, лауреат премии правительства в области культуры Анатолий Цеп.