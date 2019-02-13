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14:08, 13 февраля 2019 1 191
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В Рязани проведут фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов

В Рязани проведут фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов

Фото: Pixabay.com

В выходные, 16 и 17 февраля, в Рязани проведут фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов. Его организуют раз в три года. Это мероприятие будет седьмым, сообщил сайт регионального правительства.

Участвовать будут 15 оркестров и ансамблей народных инструментов из Рязани, Новомичуринска, Пронска, Кадома, Шилова и Ермиши. В субботу они выступят в школе искусств №4 имени Попова, в воскресенье — в научно-методическом центре народного творчества.

Во время фестиваля будет работать творческая лаборатория. Занятия проведет завотделом музыкального искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова, заслуженный работник культуры, лауреат премии правительства в области культуры Анатолий Цеп.


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